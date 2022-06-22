حجاج المغرب يشيدون بمبادرة طريق مكة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء

وأكد الحجاج في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية عقب إتمام إجراءات سفرهم في صالة مبادرة طريق مكة، أن هذه المبادرة تسهم في التخفيف عن الحجاج، وتسهل إجراءات السفر عليهم، خاصة بعد طول فترة انتظارهم لأداء الفريضة بسبب ظروف جائحة كورونا.