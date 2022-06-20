حجاجُ باكستان يشيدون بإطلاق مبادرة طريق مكة في مطار إسلام آباد

وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية'' واس " بمطار إسلام آباد الدولي أعربَ المواطنُ الباكستاني وقار أحمد، عن سعادته لأنه سيغادرُ إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وهي المرة الثالثة التي يتوجَّهُ فيها للحج، فقد أدى فريضةَ الحج قبل سنوات عندما كان شاباً، وكان يخططُ لهذه الرحلة منذ ست سنوات تقريباً، وكان على استعداد قبل ثلاث سنوات، وتم اختياره للحج حينها، ولكنه لم يتمكن بسبب ظروف جائحة كورونا، والآن ولله الحمد ورد اسمه مع زوجته مرة أخرى في قائمة المرشحين لأداء الحج هذا العام.