حجاج بنجلاديش الأكثر عدداً.. وصول ٣٦٩ ألف حاج إلى المدينة المنوّرة

كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، عن وصول ٣٦٩١٦٥ حاجاً إلى المدينة المنوّرة من جنسيات متعددة، قَدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.
وأوضحت الإحصائية أن ٢٩٩٢٧٠ حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري ٥٠٧٣٩ حاجاً، كما استقبل مركز حجاج البر ١٨٩٨٤ حاجاً، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة من حيث جنسياتهم، مشيرةً إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنوّرة أمس بواقع ١١٣٥٣ حاجاً، ثم حجاج باكستان بعدد ٩٤٥٠ حاجاً، والهند بعدد ٦٤٠٦ حجاج، ثم حجاج مصر بعدد ٤٥٠٠ حاج، ثم حجاج نيجيريا بواقع ٣٨٦٨ حاجاً.
وبيّنت أن ٢٩٤٣٧٧ حاجاً غادروا المدينة المنوّرة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرّمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة أمس ٧٤٧٥٨ حاجاً من جنسيات مختلفة.
وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ ٥٦٦ زيارةً لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنوّرة خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي جرت مباشرتها ١٥٩٩ عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة ٨٨٠ حاجاً، إضافة إلى تنفيذ ٣٤ زيارةً لتفقد الحالة الصحية لحجاجٍ منوّمين في مستشفيات المدينة المنوّرة خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ ٢٢٣ زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.