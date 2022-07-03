حجاج بنجلاديش الأكثر عدداً.. وصول ٣٦٩ ألف حاج إلى المدينة المنوّرة

وأوضحت الإحصائية أن ٢٩٩٢٧٠ حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري ٥٠٧٣٩ حاجاً، كما استقبل مركز حجاج البر ١٨٩٨٤ حاجاً، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة من حيث جنسياتهم، مشيرةً إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنوّرة أمس بواقع ١١٣٥٣ حاجاً، ثم حجاج باكستان بعدد ٩٤٥٠ حاجاً، والهند بعدد ٦٤٠٦ حجاج، ثم حجاج مصر بعدد ٤٥٠٠ حاج، ثم حجاج نيجيريا بواقع ٣٨٦٨ حاجاً.