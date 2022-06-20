حجاج بنجلاديش: مبادرة "طريق مكة" ساهمت في تسهيل أداء الفريضة

ثمن حجاج جمهورية بنجلاديش، من مستفيدي مبادرة "طريق مكة"، ما تقوم به المملكة من جهود تسهم في تسهيل إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج لهذا العام 1443هـ.
ورفع ضيوف الرحمن في بنجلاديش، شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على تيسير رحلة الحجاج من بلادهم إلى المملكة، إلى جانب ما يحظون به من رعاية واهتمام، مشيدين بدور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وما يجدونه من خدمات وتسهيلات وفق أعلى المستويات.
وأكد العديد من حجاج جمهورية بنجلاديش أن مبادرة "طريق مكة" تأتي لخدمة المسلمين وتسهيل فريضة الحج، وما تقدمه من رعاية واهتمام لتذليل أي عقبات تواجههم أثناء إنهاء إجراءات سفرهم إلى المملكة.