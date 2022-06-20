حجاج بنجلاديش: مبادرة "طريق مكة" ساهمت في تسهيل أداء الفريضة

ورفع ضيوف الرحمن في بنجلاديش، شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على تيسير رحلة الحجاج من بلادهم إلى المملكة، إلى جانب ما يحظون به من رعاية واهتمام، مشيدين بدور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وما يجدونه من خدمات وتسهيلات وفق أعلى المستويات.