حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة

أدى حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة؛ تأسيًا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقبل الصلاة استمع ضيوف الرحمن لخطبة يوم عرفة التي ألقاها الشيخ الدكتور محمد العيسى والتي قال فيها: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأن نكون مستجيبين لما دعا الله إليه من التوحيد بإفراده بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغيره.
وتابع: لا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون، وهذه هي دعوة جميع الأنبياء، ويا حجاج بيت الله الحرام ويا أيها المسلمون في كل مكان اتقوا الله تعالى تنالوا الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة.
وقال الشيخ محمد العيسى في خطبة #عرفة: حُسن الخلق قيمة مشتركة بين الناس كافة، يقدرها المسلم وغيره وهو سلوك رشيد في القول والعمل.
ودعا خطيب #يوم_عرفة الشيخ د.محمد العيسى، إلى الاعتصام والأخوة ونبذ الفُرقة وتماسك الأمة والتحلي بالسلوك الرشيد في القول والعمل والتصدي للمفاهيم المغلوطة عن الإسلام.