حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة

وتابع: لا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون، وهذه هي دعوة جميع الأنبياء، ويا حجاج بيت الله الحرام ويا أيها المسلمون في كل مكان اتقوا الله تعالى تنالوا الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة.