حجاج ذوي الإعاقة يغادرون الرياض لأداء فريضة الحج

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة عبدالرحمن بن سالم السيف، أن الاستعدادات قد بدأت مبكراً لانطلاقة رحلة الحج للمستفيدين، حيث تم ترشيح 41 من الصم والمكفوفين ومرافقيهم لأداء الركن الخامس، وفق برنامج وخطة زمنية بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات لإنجاح حج هذا العام من خلال توفير سكن مناسب ومهيأ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وسيارات حديثة ومجهزة للتنقل داخل المشاعر، وتخصيص مسارات خاصة لأداء المناسك داخل المشاعر ورمي الجمرات بالتعاون مع الجهات الأمنية، وكذلك توفير كافة الخدمات الصحية والإعاشة، إضافة إلى تقديم برامج توعوية وتثقيفية، وندوات ومحاضرات ومسابقات ثقافية قبل وأثناء الحج، ليكون حج ميسراً من بداية وصولهم إلى طواف الــوداع وانتهاء مناسك الحج.