حجاج يشيدون بتقليص زمن الانتقال بين الحرمين بنسبة 50% عبر "قطار الحرمين"

وأبدَت الدكتورة معصومة، سعادتَها بالتطوّر الكبير في مجمل المشروعات والخدمات في المدينة المنورة بشكل عام، ومحطة القطار بصفة خاصة، وقالت: "عندما أتيت اليوم إلى محطة قطار الحرمين في المدينة المنورة، وجدت مشهداً آخرَ للتطوُّر الذي شهدته المملكة العربية السعودية في كل المجالات، والتنوّع الفريد في المشاريع وخدمات النقل لاسيما مشروع قطار الحرمين، وأطقم العمل الوطنية التي تعملُ بمهنية عالية في هذا المشروع الذي يحقُ لنا جميعاً كعرب أن نفخر به".