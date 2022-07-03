حدث تاريخي.. شاهد كيف بدأ مشروع تطوير منطقة جبل الرحمة

شهدت المنطقة المحيطة لجبل الرحمة بمشعر عرفات تطويراً وتحسيناً يعدُّ الأكبر على مر التاريخ؛ بهدف الارتقاء بالخدمات والمرافق لتجويد الخدمة المقدمة لمرتادي المنطقة المحيطة بالجبل طوال العام بشكل يتواكب مع متطلبات العصر.
ويقف خلف هذا التطوير والاهتمام؛ شركة كدانة المطور الرئيس للمشاعر، وفق ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- في الاهتمام والعناية والرعاية بضيوف الرحمن.
ويأتي مشروع تطوير وتحسين المناطق المجاورة لجبل الرحمة بمشعر عرفات الذي استغرق تنفيذه نحو 90 يوماً؛ ضمن مبادرة معالجة التشوّه البصري بالمشاعر المقدّسة، ويهدف المشروع إلى الارتقاء بالخدمات والمرافق لتجويد الخدمة المقدمة لمرتادي المنطقة المحيطه بجبل الرحمة طوال العام بشكلٍ يتواكب مع متطلبات العصر.
ويحتوي المشروع -بحسب شركة كدانة- على حزمة من الخدمات التي سترتقي بالمكان وتجعله أكثر راحة، إذ تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع، سيتم فيها إنشاء مواقف عامة للحافلات وأخرى لسيارات الزائرين، وتطوير دورات المياه الحالية وإنشاء دورات مياه جديدة إلى جانب إنارة الجبل والمنطقة المحيطة به، وتطوير وتحسين أعمدة تلطيف المناخ ومشارب المياه.
ويوفر المشروع مناطق خضراء وجلسات ومساحات لرياضة المشي، إضافة إلى نقاط بيع مطاعم وكافيهات، وعمل منظومة إرشادية، ومنصات لقنوات التلفزيون، وإنشاء أبراج مراقبة أمنية وتجهيز مواقع مخصصة للجهات الحكومية التي تخدم الحاج والزائر.