"حدود جدة" يضبط 9 أشخاص بينهم 3 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الصيد البحري

وضبطت قوات حرس الحدود 3 مواطنين يقومون بصيد الأسماك بطريقة غير نظامية مستخدمين بندقيتَي صيد الأسماك محظورتين، ومصادرة 6 كيلوجرامات أسماك، حيث تم تسليمها لإحدى الجمعيات الخيرية، كما تسلّمت وحدة الثروة السمكية بوزارة البيئة بلاغاً من حرس الحدود بمركز صروم عن ضبط مواطنين اثنين يقومان بصيد الأسماك بطريقة غير نظامية مستخدمين بندقيتَي صيد أسماك محظورتين وتمّت مصادرة 2.5 كيلوجرام أسماك كانت معهم، كما تمّ تسلُّم بلاغ آخر من حرس الحدود بمركز الشعيبة المسدودة عن ضبط مواطن يقوم بصيد الأسماك بطريقة غير نظامية مستخدماً بندقية صيد أسماك محظورة، وتمّت مصادرة كيلوجرامين اثنين من الأسماك كانت بحوزته، كما تمّ تسلّم بلاغ من حرس الحدود بمركز البضيع عن ضبط 3 مقيمين كانوا يقومون بالصيد في منطقة محظور الصيد فيها وتمّت مصادرة 6 كيلوجرامات من الأسماك كانت معهم.