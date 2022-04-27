حديث فنان العرب لبرنامج "مراحل" يشعل ضجة إعلامية كبيرة وردود أفعال واسعة

وتفصيلاً، كشف فنان العرب الفنان محمد عبده أسرارًا جديدة عن تفاصيل حياته المهنية لدى حديثه لبرنامج "مراحل"، الذي يقدمه علي العلياني عبر قناة sbc، وأشعل فتيل صراع قديم في الوسط الفني، ولكن أكثر ما أثار حفيظة محبيه من الفنانين والجمهور المتابع والمحب لأغانيه عندما جاء فنان العرب على ذكر الفنان الكبير الراحل "طلال مداح" والفنان "أبو بكر سالم"؛ إذ وصف أغنيتَيْهما الوطنيتَيْن "وطني الحبيب" و"يا بلادي واصلي" بالمستوى الضعيف؛ الأمر الذي دفع الفنان رابح صقر للرد عليه من باب المحبة والمودة لفنان العرب بأغنية "على الهادي"، موجهًا نقدًا ناعمًا له بأنه زاد العيار عيارَيْن، ولمس منطقة لم يكن موفَّقًا فيها، وبخاصة للعملاقَين "طلال مداح" و"أبو بكر سالم".