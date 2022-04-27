حديث فنان العرب لبرنامج "مراحل" يشعل ضجة إعلامية كبيرة وردود أفعال واسعة

أشعل حديث فنان العرب محمد عبده حول أغنيتَيْن وطنيتَيْن للفنانَيْن الراحلَيْن "طلال مداح" و"أبو بكر سالم"، ووصفه لهما بضعيفة المستوى، ضجة إعلامية كبيرة، وردود أفعال واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في تواصل جديد مع جمهوره العريض.
وتفصيلاً، كشف فنان العرب الفنان محمد عبده أسرارًا جديدة عن تفاصيل حياته المهنية لدى حديثه لبرنامج "مراحل"، الذي يقدمه علي العلياني عبر قناة sbc، وأشعل فتيل صراع قديم في الوسط الفني، ولكن أكثر ما أثار حفيظة محبيه من الفنانين والجمهور المتابع والمحب لأغانيه عندما جاء فنان العرب على ذكر الفنان الكبير الراحل "طلال مداح" والفنان "أبو بكر سالم"؛ إذ وصف أغنيتَيْهما الوطنيتَيْن "وطني الحبيب" و"يا بلادي واصلي" بالمستوى الضعيف؛ الأمر الذي دفع الفنان رابح صقر للرد عليه من باب المحبة والمودة لفنان العرب بأغنية "على الهادي"، موجهًا نقدًا ناعمًا له بأنه زاد العيار عيارَيْن، ولمس منطقة لم يكن موفَّقًا فيها، وبخاصة للعملاقَين "طلال مداح" و"أبو بكر سالم".
وانهالت ردود أفعال واسعة على حديث محمد عبده على وسائط التواصل الاجتماعي؛ إذ قال مشهور التواصل الاجتماعي نايفكو: مع تقديري للفنان الكبير محمد عبده، فأغنية طلال مداح وطني الحبيب، وأغنية أبي أصيل يا بلادي واصلي أغنيتان خالدتان محفورتان في الذاكرة والوجدان.. وهما إرث وطني عظيم.. العبرة ليست بالعدد.
ورد الفنان رابح صقر على التغريدة: كلنا نحب محمد عبده، ولكن اللقاء هذا فيه إسقاطات كثيرة. أستاذنا محمد عبده ع الهادي ع الهادي.
فيما علق الكاتب تركي الحمد: طلال مداح، -رحمه الله- كان فنانًا كله مشاعر وأحاسيس، يغني بقلبه وروحه قبل صوته. وأبو بكر سالم -رحمه الله- كان فنان نخبة في كلماته وألحانه وأدائه، وليس كل أحد ينسجم معه. كان بإمكان فناننا القدير محمد عبده أن يترحم عليهما، ويمتنع عن الخوض في سيرتهما تقديرًا لهما، وكفى.
وقال علي البخيتي: محمد عبده لم يسئ لـ"أبو بكر سالم" ولا لـ"طلال مداح" في برنامج مراحل، محمد عبده قد يكون رأيه غير منصف في فنهما، لكنه لم يسئ لشخصَيهما. المميز في محمد عبده صراحته وعفويته، على عكس تصنُّع ومجاملات غيره من الفنانين، أما آراؤه فهو حر فيها، وأرى أن محبي الفنانَين هم من أساؤوا لمحمد عبده.
وقال محمد الشيخ: إن كان لحن "وطني الحبيب" مسروقًا بالفعل كما ادعى محمد عبده، شكرًا لذاك "السارق" الوطني الشريف الذي بفضل سرقته الذكية ألبس تلك القصيدة أجمل لحن، وزينها بأعذب صوت؛ ليقدم للوطن تلك الأغنية الوطنية الخالدة التي لم تخلد مثلها أغنية حتى سكنت في وجدان كل السعوديين.
ويأتي برنامج "مراحل" الذي يقدمه علي العلياني خلال شهر رمضان الكريم ضمن برامج الدورة الرمضانية 2022، التي حشدت لها هيئة الإذاعة والتلفزيون عددًا كبيرًا من الطاقات الإبداعية ونجوم الفن والثقافة والرياض، واشتملت على عدد كبير من الأعمال الدرامية والمسلسلات التي لاقت رواجًا كبيرًا، وحظيت بنسبة مشاهدة عالية.