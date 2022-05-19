حديقة الأمير ماجد تنقل زوار موسم جدة للفن والثقافة الإندونيسية.. غداً

وتتيح حديقة الأمير ماجد لزوارها فرصة التلاقي الثقافي والمعرفي من خلال هذا الملتقى الذي يقام نهاية كل أسبوع؛ لأخذ الزوار في رحلة تشويقية مميزة حول خمس دول هي: إندونيسيا، باكستان، الهند، بنجلاديش، الفلبين.