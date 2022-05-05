حديقة الردف تغلق أبوابها أيام العيد.. ومصادر "سبق": لتجهيز "طائف الورد"

قالت أمانة الطائف: إن حديقة الردف مغلقة لتجهيز فعالية طائف الورد التي ستنفذ بتاريخ 5 شوال من قبل وزارة الثقافة؛ وذلك ردًّا على استفسار "سبق".
وتفصيلًا: تفاجأ زوار حديقة الردف بإغلاق أبواب الحديقة أمام مرتاديها طيلة أيام العيد الثلاثة حتى اليوم الخميس، في الوقت الذي ازدحم العشرات من الأهالي للاستمتاع بأجواء الطائف المعتدلة.
وأكد بعض مرتادي الحديقة لـ"سبق" أنهم قدموا من خارج منطقة الطائف وقطع بعضهم مسافات طويلة ليفاجَؤوا بإغلاق الحديقة في أوقات الأعياد، مطالبين باستخدام القنوات الإعلامية لتوفير الوقت على مرتادي الحديقة والبحث عن البدائل الأخرى.
يأتي هذا فيما لجأ عدد من المتنزهين إلى الجلوس على الأرصفة بدلًا من تكبُّد عناء البحث عن موقع آخر قد يكون مصيرها نفس مصير متنزه الردف.
كما شهدت الحدائق القريبة من منتزه الردف زحامًا وكثافةً عددية عالية بعد أن أصبحت الخيار الوحيد أمامهم رغم استمرار إغلاق حديقة الردف حتى كتابة هذا الخبر.