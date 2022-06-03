حذر من جهات مشبوهة.. رئيس علماء باكستان يثمن عناية المملكة بالحرمين

ولفت إلى أهمية التركيز على توعية الحجاج قبل سفرهم من باكستان للمملكة العربية السعودية وضرورة تعريفهم بأحكام الحج والعمرة والزيارة بشكل كامل لكي يتمكنوا من أداء الفريضة، كما وردت تفاصيلها في الكتاب والسنة ولكي لا يرتكب الحجاج مجموعة من الأخطاء الشرعية نتيجة الجهل ويرتكبون بعض المخالفات النظامية التي تسبب لهم الخلل والنقصان في الآجر والتجاوزات النظامية التي تسبب لهم الإشكالات الشخصية التي سيحاسبون عليها وفقاً للأنظمة والتعليمات المقررة في المملكة والمعتمدة لتنظيم منظومة أعمال وبرامج وتعليمات الحج والعمرة والزيارة والتسهيل على الحجاج وتأمين أمنهم وسلامتهم واستقرارهم وراحتهم طوال فترة تواجدهم في المملكة.