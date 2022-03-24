حرارة تنخفض ورياح وغبار.. "المسند": 4 أركان تشكل "العواصف"!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، إن درجة الحرارة تبدأ بالانخفاض التدريجي المعتدل في الرياض من مساء اليوم، حتى تبلغ ذروتها منتصف الأسبوع، متوقعًا أن تقل درجة الحرارة الدنيا (فجرًا) أقل من 15 درجة، والعظمى (ظهرًا) أقل من 30 درجة مئوية.