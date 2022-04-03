حرارة ورياح يواعدان السعودية.. قراءة لـ"أجواء دول التعاون" في الأيام القادمة

وتبقى الإمارات تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبيًّا الأيام القادمة بحيث يكون الطقس حارًّا نسبيًّا إلى حار أثناء ساعات النهار، ويصبح الطقس مُعتدلًا إلى دافئ ليلًا، مع ارتفاع على نسب الرطوبة السطحية، ولا يُستبعد أن يتشكل الضباب في أجزاء من المناطق الساحلية والداخلية أحيانًا، وتشمل فرص الضباب المدن الرئيسية، وبحسب المؤشرات الأولية يُتوقع أن تشتد وطأة الحر مع نهاية الأسبوع، تزامنًا مع هبوب رياح من اتجاهات مختلفة تكون خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.