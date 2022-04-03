حرارة ورياح يواعدان السعودية.. قراءة لـ"أجواء دول التعاون" في الأيام القادمة

تشير آخر مُخرجات النماذج العددية المُعالجة إلى سيطرة مُرتفع جوي في طبقات الجو العليا على كافة مناطق الخليج العربي؛ ما يتسبب في سيادة أجواء مُستقرة.
وفي التفاصيل: يُتوقع بمشيئة الله أن يكون الطقس حارًّا نسبيًّا إلى حار في مُختلف مناطق السعودية الأيام القادمة، لكنه شديد الحرارة في سواحل البحر الأحمر أثناء ساعات النهار، بينما يكون دافئًا ليلًا في العديد من المناطق، مع هبوب رياح من اتجاهات مُختلفة تكون خفيفة إلى مُعتدلة السرعة تنشط أحيانًا فوق بعض المناطق.
كما يُتوقع أن تبقى الكويت تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة الأيام القادمة مع اشتدادها بعد مُنتصف الأسبوع، ويكون الطقس حارًّا في أغلب المناطق أثناء ساعات النهار مع ظهور بعض السُّحب على ارتفاعات عالية أحياناً، وتهُب رياح مُتغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتكون مُثيرة للأتربة والغُبار، كما ترتفع درجات الحرارة الليلية ويكون الطقس دافئًا أثناء ساعات الليل.
وفي البحرين وقطر التأثر بكتلة هوائية حارة نسبيًّا إلى حارة الأيام القادمة متوقع؛ حيث يحدث ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الطقس دافئًا إلى حار نسبيًّا ويصبح حارًّا بعد مُنتصف الأسبوع، بينما يكون مُعتدلًا إلى دافئ ليلًا الأيام القادمة، مع هبوب رياح من اتجاهات مُختلفة تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا؛ بحسب "طقس العرب".
وتبقى الإمارات تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبيًّا الأيام القادمة بحيث يكون الطقس حارًّا نسبيًّا إلى حار أثناء ساعات النهار، ويصبح الطقس مُعتدلًا إلى دافئ ليلًا، مع ارتفاع على نسب الرطوبة السطحية، ولا يُستبعد أن يتشكل الضباب في أجزاء من المناطق الساحلية والداخلية أحيانًا، وتشمل فرص الضباب المدن الرئيسية، وبحسب المؤشرات الأولية يُتوقع أن تشتد وطأة الحر مع نهاية الأسبوع، تزامنًا مع هبوب رياح من اتجاهات مختلفة تكون خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.
في حين يكون الطقس في سلطنة عُمان حارًّا خلال ساعات الظهيرة والعصر الأيام القادمة، دافئًا ليلًا، وتهُب رياح مُتغيرة الاتجاه تكون خفيفة إلى مُعتدلة السرعة تنشط أحيانًا في بعض المناطق.