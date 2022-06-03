حراسات أمنية بالمدارس.. "واقعة طعن المعلم" تتفاعل باقتراح من تربوي

أكد مستشار تربوي وتعليمي أنه حان الوقت للاستعانة بحراس أمن في المدارس والمؤسسات التعليمية؛ للحدّ من ظاهرة المشاجرات أو الاعتداء على المعلمين، مبينًا أن الاعتماد على المعلمين أنفسهم في تأمين المدارس عند حدوث أي اعتداء من أولياء الأمور أو الطلاب لا يكفي.