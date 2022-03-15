حراس الأمن ببلدية محايل يشكون تأخر رواتبهم.. البلدية تتدخل والشركة تصرف راتباً واحداً
اشتكى عدد من أفراد شركة الحراسات الأمنية المتعاقدة مع بلدية محافظة محايل عسير من جديد من عدم صرف رواتبهم لشهرين.
مؤكدين أنهم يعولون أسراً ولديهم مسلتزمات والتزمات مالية خصوصاً أنهم مقبلون على شهر رمضان المبارك،
وقالوا في رسالتهم إلى "سبق" أنهم شكوا الأمر للمسؤولين عن أوضاعهم إلا أنهم لم يعيروهم أي اهتمام يذكر رغم أنهم يعملون برواتب متدنية لا تتجاوز 2430 ريالاً، وأكدوا ممارسة الشركة لضغوط تعسفية عليهم عند تقديم أي شكوى لوزارة العمل في منطقة عسير حيث يتم تعقيد الموظف وخصم راتبه إلى أن يقوم بتقديم استقالته.
وناشدوا بتدخل الجهات المختصة لضمان حصولهم على مستحقاتهم على أكمل وجه ودون أي تأخير أو مماطلة ورفع الظلم الذي تجرعوا مرارته منذ سنين وفق قولهم .
من جهتها تواصلت "سبق" مع رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ مطلع هذا الأسبوع ونقلت له المعاناة والذي وعد بدوره بمناقشة ذلك مع صانعي القرار بالشركة مؤكداً أن البلدية تسعى جاهدة لضمان حقوق جميع المنتسبين لها سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وقامت البلدية أمس باستدعاء ممثلين عن الشركة، ونجحت في إقناعهم بصرف راتب واحد في إجراء وصفه العاملون بأنه يهدف إلى امتصاص غضبهم، وطالبوا بصرف المستحقات المتبقية والانتظام في الصرف للأشهر المقبلة .