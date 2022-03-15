حراس الأمن ببلدية محايل يشكون تأخر رواتبهم.. البلدية تتدخل والشركة تصرف راتباً واحداً

مؤكدين أنهم يعولون أسراً ولديهم مسلتزمات والتزمات مالية خصوصاً أنهم مقبلون على شهر رمضان المبارك،

وقالوا في رسالتهم إلى "سبق" أنهم شكوا الأمر للمسؤولين عن أوضاعهم إلا أنهم لم يعيروهم أي اهتمام يذكر رغم أنهم يعملون برواتب متدنية لا تتجاوز 2430 ريالاً، وأكدوا ممارسة الشركة لضغوط تعسفية عليهم عند تقديم أي شكوى لوزارة العمل في منطقة عسير حيث يتم تعقيد الموظف وخصم راتبه إلى أن يقوم بتقديم استقالته.