"حراس الأمن" بمستشفى العارضة: تأخر "الرواتب" خطَف فرحة أبنائنا بالعيد

لا يزال عدد من الموظفين "حراس الأمن" بمستشفى العارضة العام شرق منطقة جازان، يتكبدون معاناة كبيرة جراء تأخر صرف الرواتب؛ موضحين أنهم لم يحصلوا عليها حتى الآن، وتم تبليغهم من قِبَل موظف في الشركة المتعاقدة، بأنها لن تُصرف إلا بعد العيد، وهو ما وصفوه بالشيء المؤسف والمجحف في حقهم.