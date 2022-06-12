حرب ومناخ وجائحة.. "عبدالعزيز بن طلال" يدقّ ناقوس خطر عمل الأطفال

وأضاف: جائحة كورونا وتداعياتها، تسببت في ازدياد أعداد الأطفال العاملين بنِسَب لم يشهدها العالم منذ 20 عامًا، كما أن مشكلة التغيرات المناخية تسببت في أزمة جديدة لحقوق الطفل، بما فيها قضية عمل الأطفال؛ مشيرًا إلى تقدير الأمم المتحدة بأن هناك نحو مليار طفل معرض للخطر بسبب التغيرات المناخية، وأن هذا الخطر قد يصل لكل الأطفال ما لم يتحرك العالم الآن؛ مؤكدًا أن المجلس العربي للطفولة والتنمية مستمر في العمل مع الشركاء، من أجل التهيئة لمستقبل يصون حقوق الأطفال.