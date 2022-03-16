حرس الحدود يحبط تهريب أكثر من مليون قرص إمفيتامين و2495 كيلو حشيش

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني؛ أن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة أسفرت عن تمكُّن الدوريات البرية والبحرية في مناطق: جازان ونجران وعسير ومكة المكرّمة والجوف، من إحباط محاولات تهريب (1,214,966) قرص إمفيتامين مخدر، و(2495) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و(75) طناً و(474) كيلو جراماً من مادة القات، والقبض على (141) متهماً؛ منهم (79) مواطناً و(62) مخالفاً لنظام أمن الحدود و(32) من الجنسية اليمنية و(25) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية الإريترية و(3) من الجنسيات السودانية والصومالية والهندية، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، فيما تمّ تسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.