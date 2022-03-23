"حرس الحدود" يفتح الالتحاق بالخدمة العسكرية للعنصر النسائي برتبة "جندي"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لحرس الحدود للعنصر النسائي برتبة "جندي"، خلال الفترة من 24 شعبان 1443هـ حتى الخميس 28/ 8/ 1443 هـ.
واشترط "حرس الحدود" في المتقدمة أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى، وسعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تحمل هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.
وتضمّنت الشروط ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز إجراءات واختبارات القبول كافة.