"حرس الحدود" يفتح الالتحاق بالخدمة العسكرية للعنصر النسائي برتبة "جندي"

واشترط "حرس الحدود" في المتقدمة أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى، وسعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تحمل هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.