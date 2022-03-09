حرس الحدود يقدم منظومة تقنيات خلال مشاركته في معرض الدفاع العالمي

وشملت عروض المديرية للزوار نظام مشروع الشمال، وبوابة حرس الحدود للخدمات الإلكترونية "زاول"، التي تقدم خدمات إلكترونية نوعية متطورة تُمكّن المستفيدين من إتمام جميع معاملاتهم ومعالجتها إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة فروعها أو تقديم معاملات ورقية، مثل: تسجيل الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في أمن الموانئ، وتصريح دخول الموانئ للأشخاص والمركبات والمعدات، وتصريح صعود سفينة، وتفويض قيادة واسطة بحرية، وإصدار تصريح إبحار للأغراض المختلفة، ومنها الصيد والنزهة والأبحاث وخلافه.