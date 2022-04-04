حرصاً على سلامتكم .."السديس" للمعتمرين والمصلين: التزموا بارتداء الكمامة

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رسالة إلى المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام، دعاهم فيها إلى ضرورة ارتداء الكمامة الطبية حرصاً على سلامتهم، والتقيد بتعليمات منسوبي الرئاسة والجهات العاملة في الحرمين الشريفين.