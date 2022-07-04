حركة شرائية مكثفة في سوق المواشي بتبوك.. الخروف "النجدي" يصل لـ 2300 ريال

يشهد سوق المواشي بمدينة تبوك الواقع في المنطقة الصناعية شمال المدينة، في مثل هذه الأيام من كل عام؛ حركةً شرائية مكثفة، يجتمع فيه تجار ومربو المواشي ويعرضون مواشيهم، في ظل إقبال المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي وفق الشروط الشرعية للأضحية.