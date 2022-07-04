حركة شرائية مكثفة في سوق المواشي بتبوك.. الخروف "النجدي" يصل لـ 2300 ريال

يشهد سوق المواشي بمدينة تبوك الواقع في المنطقة الصناعية شمال المدينة، في مثل هذه الأيام من كل عام؛ حركةً شرائية مكثفة، يجتمع فيه تجار ومربو المواشي ويعرضون مواشيهم، في ظل إقبال المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي وفق الشروط الشرعية للأضحية.
وشهد السوق اليوم وفرة المواشي بجميع أنواعها مثل "الخروف النعيمي" الذي تتراوح أسعاره بين 1300 و1900 ريال حسب الحجم، فيما وصل سعر الخروف "النجدي" من 1600 إلى 2300 ريالٍ، و"الحري" تتراوح أسعاره من 1500 إلى 1800 ريال.
وأوضح عدد من مربي الماشية أنهم يستعدون مبكراً لموسم عيد الأضحى، الذي يعد موسماً نشطاً لبيع المواشي.
وأشار عددٌ من المتسوّقين إلى أنهم يأخذون وقتاً كافياً لمعاينة الأضاحي، والبحث عن أجودها للحصول على الأضحية منذ وقتٍ مبكرٍ، وبسعر مناسب، تجنباً لزحام الأيام الأخيرة.