حركة قدوم مكثفة للحجاج عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

شهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، حركة قدوم مكثفة خلال شهر ذي الحجة الجاري، استقبل خلاله رحلات على مدار الساعة، أقلّت أكثر من 42 ألف حاج، قدموا من دول عدة، لأداء فريضة الحج هذا العام.
واستقبل المطار أمس 6167 حاجًّا تم إنهاء إجراءات دخولهم وفق تجهيزات هيّأتها القطاعات العاملة في صالات استقبال الحجاج، ضمن خطة عمل تهدف إلى سرعة إتمام إجراءات الدخول لكل رحلة، قبل انتقالهم إلى مساكنهم عبر الحافلات المخصصة.
ويبلغ متوسط مدة إنهاء إجراءات دخول ركاب الرحلة الواحدة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ساعة و31 دقيقة لكل الركاب.
وتزامنًا مع وصول ضيوف الرحمن من بلدانهم إلى المدينة المنورة، تتواصل الجهود التي تبذلها الجهات الإشرافية والخدمات الميدانية والتطوعية من مختلف اللجان والقطاعات الأمنية، والصحية، وخدمات نقل أمتعة الحجاج إلى مساكنهم، فور وصولهم إلى مطار المدينة المنورة، الذي استقبل منذ بدء موسم الحج هذا العام وحتى مساء أمس، أكثر من 305 آلاف حاج من مختلف الدول والجنسيات.