حركة قدوم مكثفة للحجاج عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

وتزامنًا مع وصول ضيوف الرحمن من بلدانهم إلى المدينة المنورة، تتواصل الجهود التي تبذلها الجهات الإشرافية والخدمات الميدانية والتطوعية من مختلف اللجان والقطاعات الأمنية، والصحية، وخدمات نقل أمتعة الحجاج إلى مساكنهم، فور وصولهم إلى مطار المدينة المنورة، الذي استقبل منذ بدء موسم الحج هذا العام وحتى مساء أمس، أكثر من 305 آلاف حاج من مختلف الدول والجنسيات.