حركة نشطة تشهدها أسواق التمور في جدة مع قرب رمضان

ويُعد رطب الروثانة من أكثر أنواع التمور إقبالاً عليها في شهر رمضان المبارك، وهو نوع من أنواع الرطب اشتهرت به المدينة المنورة، ذو شكل بيضاوي، ولون التمر بني مصفر، وتؤكل غالبًا نصف بلح ونصف تمر، وتنضج عادة في منتصف يونيو من كل عام وينتهي موسمها سريعاً، إلا أنها تحفظ في ثلاجات التبريد لحين موسم الشهر الفضيل حيث يزداد الطلب عليها.