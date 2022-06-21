حركة_النقل_الخارجي.. المعلمون لوزارتهم: لم يتبقَ سوى أيام!

تصدّر وسم #حركة_النقل_الخارجي، موقع "تويتر"؛ حيث يطالب المعلمون والمعلمات وزارة التعليم، بفتح النظام للحركة لتحديث بياناتهم وإدخال رغبات النقل الخارجي، حيث لم يتبقَ من العام الدراسي الحالي إلا عدة أيام.
وظهر الاستغراب من ناشطي موقع التواصل الاجتماعي من المعلمين والمعلمات، لعدم فتح نظام حركة النقل الخارجي على الرغم من قرب انتهاء الفصل الدراسي لهذا العام.
يقول أحد المعلمين: "العام الدراسي على وشك الانتهاء، وإلى الآن لم تعلن حركة النقل الخارجي، فكثير من المعلمين والمعلمات مرتبطون بشقق ونقل عفش وإيجارات وسفر ومصروفات".
وقال معلم آخر: "النقل الخارجي حق من حقوق المعلمين والمعلمات، ويجب وضع خطة للنقل من الوزارة، ومواعيد للحركة مع التقويم، فالكثير بعيد عن مسقط رأسه، ويريدون معرفة وضعهم قبل الإجازة".
يُشار إلى أن وزارة التعليم أنهت إعداد البنية التقنية الخاصة بحركة النقل الخارجي المطورة في نظام نور؛ حيث تعد المحاور التالية من أبرز العناصر التي تتم عليها المفاضلة:
١- إضافة نقاط للمقدمين على الحركة قبل 1443هـ لكل سنة تقديم.
٢- درجة الأداء الوظيفي لآخر عامين.
٣- إضافة نقاط برامج الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية.