حركة_النقل_الخارجي.. المعلمون لوزارتهم: لم يتبقَ سوى أيام!

تصدّر وسم #حركة_النقل_الخارجي، موقع "تويتر"؛ حيث يطالب المعلمون والمعلمات وزارة التعليم، بفتح النظام للحركة لتحديث بياناتهم وإدخال رغبات النقل الخارجي، حيث لم يتبقَ من العام الدراسي الحالي إلا عدة أيام.