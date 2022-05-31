حرم أمير الرياض ترعى تخريج 3253 طالبة بالدفعة الـ13 بجامعة شقراء

وألقيت كلمة الخريجات، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا، سلط الضوء على منجزات الجامعة على المستوى الأكاديمي والبحثي، إضافة إلى دور الجامعة ومنسوبيها في خدمة المجتمع المحلي، ثم تم عرض كلمة مسجلة لرئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، رحَّب فيها بصاحبة السمو راعية الحفل، وثمَّن لها هذه البادرة الكريمة، كما هنأ الخريجات داعيًا الله لهن بالتوفيق في حياتهن العملية.