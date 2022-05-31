حرم أمير الرياض ترعى تخريج 3253 طالبة بالدفعة الـ13 بجامعة شقراء

احتفلت جامعة شقراء بخريجات الدفعة الثالثة عشرة برعاية كريمة من لدن الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، حرم أمير منطقة الرياض، وذلك بمقر الجامعة الرئيسي بالمدينة الجامعية بمحافظة شقراء. وقد زفت الجامعة هذا العام 3253 خريجة في مشهد احتفالي بهيج، وحضور كثيف ومميز من الخريجات وذويهن.
وحضر الحفل وكيلة جامعة شقراء لشؤون الطالبات، الدكتورة شريفة بنت عوض الكسر، وعدد من منسوبات الجامعة من عميدات ووكيلات الكليات والعمادات المساندة، إضافة للطالبات الخريجات.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة من آيات القرآن الكريم. بعد ذلك انطلقت مسيرة الخريجات، تلاها عرض للأوبريت الذي تم إعداده بهذه المناسبة.
وألقيت كلمة الخريجات، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا، سلط الضوء على منجزات الجامعة على المستوى الأكاديمي والبحثي، إضافة إلى دور الجامعة ومنسوبيها في خدمة المجتمع المحلي، ثم تم عرض كلمة مسجلة لرئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، رحَّب فيها بصاحبة السمو راعية الحفل، وثمَّن لها هذه البادرة الكريمة، كما هنأ الخريجات داعيًا الله لهن بالتوفيق في حياتهن العملية.
وقال رئيس الجامعة: "إن هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، يعيش عصرًا من الإنجازات ومسابقة الزمن، والسعي لتحقيق نجاحات في مجالات عدة؛ لذا يحق لنا أن نفتخر ونفاخر بقيادة جعلت المواطن محور الاهتمام، وراهنت على علو همته وتحقيق أهدافه". مضيفًا بأن الخريجين والخريجات ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030، ويُنتظر منهم المساهمة في تحقيق مستهدفاته للوصول إلى المكانة التي يستحقها.
تلا ذلك كلمة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، رحَّبت خلالها بالأميرة نورة بنت محمد، ووجهت كلمة للخريجات، قالت فيها: "خريجتي الغالية، أقول لك: اليوم بدأ مشوارك في العطاء؛ فوطنك الغالي أعطاك الكثير، وجاء دورك للمساهمة الأكثر فاعلية في رد الجميل له بعطائك. وخطوتك الأولى الآن أن تضعي لنفسك هدفًا، وخططًا للوصول إليه وتحقيقه".
وأضافت: "أيتها الأم الغالية، أبارك لك هذا اليوم تخريج ابنتك.. فما بين أول يوم التحقت فيه بالمدرسة إلى هذا اليوم، الذي مرَّ كالحلم.. أنت من سهرت وتابعت ودعوت.. فهنيئًا لك فرحك هذا اليوم، وهنيئًا لجامعة شقراء تميُّز وتخرج طالباتها".
وفي ختام الحفل قامت راعية الحفل، سمو الأميرة نورة بنت محمد، بتكريم الخريجات المتفوقات على مستوى كليات الجامعة في المحافظات.
يُذكر أن جامعة شقراء ممثلة في كلياتها المختلفة نظمت حفلات تخرُّج خاصة بطالباتها، وذلك في مقارها احتفالاً بهذه المناسبة التي شاركت فيها الخريجات وأسرهن.