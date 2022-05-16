حرم أمير الرياض ترعى حفل تخريج 3653 خريجة من طالبات جامعة الأمير سطام

وألقى رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الطلحي, كلمة بين فيها أن الجامعة تسعى جاهدة إلى تحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030م وفق منظومة تعليمية تحرص على جودة التعليم وتوفير الطاقات والخدمات لدى الطلاب والطالبات وصقل شخصياتهم العلمية والعملية بما يكفل لهم الإبداع والابتكار والتطور بما يسهم في رفع دفعة عجلة التقدم نحو المصاف العالية, متمنيًا للخريجات النجاح والتوفيق وأن يسهمن في تطوير وتنمية المملكة من خلال التحاقهن بسوق العمل بما يجعلهن شريكات في نماء الوطن وازدهاره.