حزمة الدعم تشمل صغار مربي الماشية.. هل تحد من أسعار الأضاحي؟

وتشهد أسواق الماشية هذه الأيام حراكاً صاخباً استعداداً ليوم النحر، فباحات أسواق الأغنام تزدحم بأشكال الأضاحي والسعر حسب الجودة ونوع الأضحية وحجم الطلب، ويعتبر هذا الموسم فرصة ذهبية للمربين، فهو يوم جني الأرباح مع خوف المستهلك من الأسعار، فالكثير يفضّل تطبيق السنة النبوية وشراء الأضحية وتوزيعها على الفقراء.