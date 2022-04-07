حزمة خدمات مساندة للرخص التجارية تطلقها "الإسكان".. استفد عبر "بلدي"

يُذكر أن منصة "بلدي" الرقمية، حققت عددًا من المنجزات خلال عام 2021 ضمن مسيرة التحول الرقمي الشامل للقطاع البلدي؛ بهدف رفع كفاءة العمل، وسهولة وصول العملاء إلى الخدمات البلدية بكل يسر وسهولة على مدار الساعة؛ حيث استقبلت المنصة أكثر من 3 ملايين طلب خدمة لنحو مليوني مستخدم؛ وذلك من خلال أكثر من 124 خدمة تقدّمها المنصة تلبي أكثر من 80% من الاحتياج الرقمي لعملاء القطاع البلدي.