حزمة من الخدمات.. الحجاج يؤدون مناسكهم قبل توجههم إلى مشعر منى

كما جندت الرئاسة "٦٠٠" مراقب على أبواب المسجد الحرام المخصصة لاستقبال القاصدين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشاد المصلين إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات؛ حيث يتم فتح أكثر من "150" بابًا، إلى جانب حزمة من الخدمات التوجيهية والإرشادية التي من شأنها إعانة زوار ومعتمري بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في أجواء روحانية يحفها الخشوع والسكينة.