"حزم".. أول نظام سعودي لإدارة القتال البحري

وكان لبرنامج التدريب أثناء العمل الذي طبقته شركة SAMINavantia دور رئيس في المشروع من خلال توظيف المهندسين والفنيين المحليين وتدريبهم. وكان للسياسات التي تتبعها شركة SAMI لضمان التنوع والمساواة والشمول عبر القوى العاملة دور كبير كذلك في نجاح المشروع، ويبدو ذلك واضحًا في كلمات مهندسة البرمجيات روان العبدالكريم، التي كانت جزءًا من الفريق الذي قام بتطوير برنامج "حزم"، حيث قالت "وفرت لي شركة SAMI الفرصة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة للبلاد كواحدة من أولى شركات البرامج العسكرية السعودية المتكاملة.