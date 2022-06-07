حزن بالوسط التعليمي لوفاة "العذيقي" وطفلته.. و"آل شريم" ينقل تعازي الوزير

خيم الحزن على المجتمع التعليمي بتعليم محايل والمحافظات والمراكز التابعة لها بعد وفاة المعلم محمد بن حمزة العذيقي؛ إثر مرضٍ ألم به لتلحق به ابنته حلا؛ ذات الـ11 عاماً بعد أن توقف قلبها مرتين قبل أن تلفظ أنفاسها حزناً على والدها، ويصلى عليهما وينقلا بسيارة واحدة ويدفنا جوار بعضهما بعضا.
ونقل مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم؛ تعازي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ والمجتمع التعليمي بأكمله لذوي المعلم محمد بن حمزة العذيقي؛ وابنته حلا؛ وقال "آل شريم": "آلمنا ما حدث، لكن هذا قضاء الله وقدره، ونسأل الله أن يرحمهما ويسكنهما فسيح جناته، المصاب مصابنا جميعاً، فقدنا أخاً وزميلاً وابنة لنا".
وكان منسوبو مكتب المجاردة التابع لتعليم محايل قد شاركوا في الصلاة والدفن والوقوف إلى جانب الأسرة في حينها.
يُذكر أن "سبق" كانت قد نشرت تلك القصة الحزينة، بعنوان "واقعة مؤلمة بالمجاردة.. الحزن يقتل الطفلة حلا بعد وفاة والدها بساعات"، وجاء فيها "في واقعة حزينة في جميع فصولها، قتل الحزن يوم أمس الأحد في محافظة المجاردة طفلة في بداية عقدها الثاني وَجدًا على فراق والدها المعلم فور إعلامها بوفاته، وذلك بعد قرابة 10 ساعات فقط من إعلان وفاة والدها؛ وصُلي عليهما معًا، ونُقلا في سيارة واحدة، ودُفنا في قبرَين متجاورَين، فيما خيّم الحزن على أهالي المحافظة بعد إعلان الوفاتَين، ولعل الثانية أكثر ألماً.
وفي التفاصيل، بعد معاناة للمعلم محمد حمزة العذيقي؛ استمرت أيامًا عدة مع المرض، أصرت فيه طفلته "حلا"؛ ذات الأحد عشر ربيعًا – وهي يتيمة الأم – على مرافقته في المستشفى، وكان يقول للزوار "تعلقت بي وأنا متعلق بها"، وبعد إدخاله العناية المركزة أُعيدت مرغمة للمنزل، وتُوفي مساء أمس الأول السبت، لم تعلم الطفلة إلا صباح أمس؛ فانهارت فورًا؛ ونُقلت للمستشفى، وما هي إلا لحظات حتى أُعلنت وفاة الطفلة "الوفية" حزنًا على فراق والدها.
وقال أحمد حمزة؛ لـ"سبق": "أثناء وجودي في المستشفى صباح أمس لإنهاء إجراءات إخراج جثة أخي من الثلاجة صُدمت بخبر وفاة ابنته الطفلة حلا؛ في المستشفى حزنًا على والدها؛ إذ كانت تعاني الأنيميا، ومن هول صدمتها وحبها الشديد لوالدها توفيت على الفور".
وعلمت "سبق"، أن والدة الطفلة المتوفاة كانت قد توفيت منذ سنوات بسرطان الدم، ولديها أبناء من زوج سابق، تكفل بهم المعلم المتوفَّى في حياة والدتهم، واستمروا معه بعد وفاتها، وتزوج شقيقتها، ورُزق منها بطفلين، لا يزالان دون الخامسة من العمر، علمًا بأن المتوفى مات مدينا بمبالغ مالية كبيرة.