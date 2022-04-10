حساب المواطن: إيداع 1.8 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر أبريل

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري: إن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1065 ريالًا؛ فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة؛ مشكّلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 122 ألف مستفيد؛ مشكّلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.