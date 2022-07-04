"حساب المواطن" .. كفاءة عالية في مواجهة تداعيات الأسعار العالمية

جاء إنشاء برنامج حساب المواطن لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.
حيث يعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد.
كما يضمن البرنامج توجيه الدعم بشكل فعّال للفئات المستحقة المختلفة، حيث يتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.
ويأتي البرنامج لحرص حكومة المملكة على توفير كل الخدمات والاحتياجات اللازمة بتكلفة ملائمة لجميع المواطنين.
وقد تم إقرار برنامج حساب المواطن كأحد دعائم التحول الاقتصادي عبر إعادة توجيه المنافع الحكومية، لتلبية احتياجات المواطنين منها بأسلوب يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في الاستفادة منها، ويضمن الاستخدام الأمثل للمقدرات الوطنية واستدامتها للأجيال المتعاقبة دون التأثير على حاجة المستفيدين.
وقد أثبت برنامج حساب المواطن كفاءة عالية لكونه أداة من الأدوات المثالية لتوجيه الدعم للمستحقين إذ تأتي الاستعانة به لمواجهة تداعيات الأسعار العالمية حاليًا بعد نجاحه المتحقق منذ إقراره في تخفيف حدة تأثر الأسر لبعض الإصلاحات الاقتصادية.
وتعتمد آلية توجيه مبلغ الدعم الإضافي في برنامج حساب المواطن على معايير حجم ودخل الأسر، وذلك من مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية في توجيه الدعم الأعلى للأسر الأكثر احتياجًا مع فتح مجال لإضافة مستفيدين جدد بعد إعادة باب فتح باب التسجيل من جديد.
يُذكر أن برنامج حساب المواطن، قد نفذ 5.5 ملايين عملية تشغيلية في عام 2021م، على جميع منصاته المتمثلة في صوتك مسموع ومركز الاتصال وحساب خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بالإضافة إلى مراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات.