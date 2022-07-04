"حساب المواطن" .. كفاءة عالية في مواجهة تداعيات الأسعار العالمية

يُذكر أن برنامج حساب المواطن، قد نفذ 5.5 ملايين عملية تشغيلية في عام 2021م، على جميع منصاته المتمثلة في صوتك مسموع ومركز الاتصال وحساب خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بالإضافة إلى مراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات.