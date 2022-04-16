"حساب المواطن" يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 53

بدأ برنامج "حساب المواطن" باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 53 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.
وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والخمسين 10.3 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 116 مليار ريال؛ منها مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1065 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 94%، بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 122 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.