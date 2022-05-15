"حساب المواطن" يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدفعة 54

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، البدء باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 54.
وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر، أنه يمكن طلب الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 54 لشهر مايو 2022 من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:
وفي 10 مايو الجاري أودع برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصّص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع.
وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 17 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته، أكثر من 118 مليار ريال؛ منها مليار و27 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.