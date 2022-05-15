"حساب المواطن" يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدفعة 54

وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر، أنه يمكن طلب الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 54 لشهر مايو 2022 من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:

https://ca.gov.sa