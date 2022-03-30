"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 53

أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 53 (شهر أبريل 2022).
وقال البرنامج: للتحقق من الأهلية؛ يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.
وكان قد أودع برنامج حساب المواطن في 10 مارس الجاري 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والخمسين 10.2 ملايين مستفيد.
وبيّن البرنامج أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت 22 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 114 مليار ريال منها 985 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.