"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 55 "دفعة يونيو"

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 55 (شهر يونيو 2022).
وقال البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.
وفي 10 مايو الجاري أودع برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع.
وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 17 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته، أكثر من 118 مليار ريال؛ منها مليار و27 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.