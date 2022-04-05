حساب المواطن ينجح بالتعامل مع 1.4 مليون خدمة في الربع الأول

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من 480 ألف اتصال على الرقم الموحد 19912 في الربع الأول من العام الحالي 2022م، فيما قام البرنامج بمعالجة 4.9 آلاف طلب تقني، وراجع حوالي 661 ألف اعتراض على الأهلية والاستحقاق، بينما بلغ عدد المستندات المتحقق منها أكثر من 37.6 ألف مستند، وتعامل مع أكثر من 99.8 ألف طلب عبر خدمة صوتك مسموع.