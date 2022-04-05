حساب المواطن ينجح بالتعامل مع 1.4 مليون خدمة في الربع الأول

نجح برنامج حساب المواطن بالتعامل مع أكثر من 1.4 مليون عملية في الربع الأول من عام 2022م على جميع منصاته المتمثلة في خدمة صوتك مسموع ومركز الاتصال وحساب خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، إضافة إلى مراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من 480 ألف اتصال على الرقم الموحد 19912 في الربع الأول من العام الحالي 2022م، فيما قام البرنامج بمعالجة 4.9 آلاف طلب تقني، وراجع حوالي 661 ألف اعتراض على الأهلية والاستحقاق، بينما بلغ عدد المستندات المتحقق منها أكثر من 37.6 ألف مستند، وتعامل مع أكثر من 99.8 ألف طلب عبر خدمة صوتك مسموع.
وبين الهاجري أن البرنامج أتم التعامل مع قرابة 167.4 ألف طلب واستفسار عبر حسابات البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي تويتر لجميع حسابات البرنامج، مشيدًا بجهود فريق البرنامج على تقديم كل مما شأنه خدمة المواطن وتوفير المعلومة الصحيحة في أسرع وقت ممكن لتوفير الوقت والجهد عليه.