حساب المواطن: 1.8 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يونيو

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1067 ريالات؛ فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة؛ مُشكّلين ما نسبته 94%؛ بينما بلغ عدد التابعين 8.1 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 120 ألف مستفيد؛ مشكّلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.