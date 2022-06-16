"حسام بن سعود" يترأس اجتماع اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير الباحة

ترأس أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير الباحة، للعام 2022م.
واطلع رئيس اللجنة الإشرافية أمير المنطقة، والأعضاء، على مشروع استراتيجية المنطقة والخطة الشاملة لتطويرها وفق رؤى وأهداف ومؤشرات وضعت لتنفيذ المبادرات والمشروعات الاستراتيجية بما يعظم المميزات النسبية ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للباحة.
وأشار الأمير الدكتور حسام بن سعود، خلال الاجتماع، إلى أن ما تتميز به المنطقة يستدعي الموائمة الكاملة للحفاظ عليه ولرفع جودة الحياة وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وترجمة رؤى وتطلعات حكومتنا الرشيدة -أعزها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحقيق المستهدفات الرئيسية لرؤية المملكة 2030.
كما نوّه بالدعم الكبير الذي تحظى به المنطقة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- واهتمام سموه بتحقيق نهضة تنموية شاملة للمنطقة والعمل على تطوير مناطق الجذب السياحي والاهتمام بثقافة وطبيعة المنطقة التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.