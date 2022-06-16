"حسام بن سعود" يترأس اجتماع اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير الباحة

كما نوّه بالدعم الكبير الذي تحظى به المنطقة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- واهتمام سموه بتحقيق نهضة تنموية شاملة للمنطقة والعمل على تطوير مناطق الجذب السياحي والاهتمام بثقافة وطبيعة المنطقة التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.