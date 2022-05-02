"حسام بن سعود" يرعى حفل أهالي الباحة بمناسبة العيد ويعايد المرضى المنومين في مستشفى العقيق

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذا الوطن وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
وهنأ أمير الباحة في كلمته التي ألقاها خلال رعايته حفل أهالي منطقة الباحة بمناسبة العيد السعيد الذي نظمته أمانة المنطقة اليوم بمنتزه الأمير حسام بالقيم بالباحة، الأهالي بعيد الفطر المبارك، كما هنأ جنودنا الأبطال بالحد الجنوبي داعياً الله لهم بالتوفيق وأن يسدد رميهم وأن يحميهم من كل شر في ظل قيادة المملكة الرشيدة أعزها لله -.
وبدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة المنظمة لاحتفال أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك الدكتور علي بن محمد السواط أكد خلالها الاستعداد لهذه المناسبة الغالية إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة، فتم تحسين وتجميل مداخل المدن والمحافظات وتجهيز وتهيئة أكثر من 200 منتزه وحديقة وساحة بلدية.
كما تم وضع عقود الزينة والإضاءات الجمالية في الشوارع والميادين وتركيب 1432 لوحة تهنئة، وتشغيل 18 شاشة تلفزيونية، وتوزيع 12 ألف هدية بمناسبة العيد السعيد، وتنظيم 39 فعالية متنوعة طوال أيام العيد في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.
بعد ذلك ألقيت كلمة لأهالي المنطقة ألقاها نيابة عنهم عبدالله بن محمد بن حجر، الذي هنأ فيها باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، القيادة الحكيمة -أيدها الله-، وأمير المنطقة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن شكره له على رعايته للحفل ومشاركة أهالي المنطقة فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.
وقدم بن حجر التهنئة لجنودنا المرابطين على الحدود، مؤكداً بأن ما يقدمونه من أعمال بطولية وتضحيات هي محل اعتزاز وفخر جميع أبناء الوطن.
وفِي ختام الحفل، أضاءت الألعاب النارية سماء منتزه الأمير حسام بالقيم وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار والأطفال الذين استمتعوا بالعروض المصاحبة.
من ناحية أخرى، قام الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، بزيارة معايدة للمرضى المنومين في مستشفى العقيق العام.
وشملت الزيارة مختلف الأقسام, حيث قدم التهنئة للمرضى المنومين بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع باليمن والخيرات، فيما قدّم للمرضى باقات من الورود والهدايا.
من جهتهم، عبر عدد من المرضى المنومين عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة من الأمير حسام بن سعود القريب دائماً من الجميع مقدمين شكرهم وتقديرهم لسموه على زيارته ومعايدته لهم مقدمين التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك وداعين الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن قيادته وأمنه واستقراره ورخاءه.