"حسام بن سعود" يرعى حفل أهالي الباحة بمناسبة العيد ويعايد المرضى المنومين في مستشفى العقيق

كما تم وضع عقود الزينة والإضاءات الجمالية في الشوارع والميادين وتركيب 1432 لوحة تهنئة، وتشغيل 18 شاشة تلفزيونية، وتوزيع 12 ألف هدية بمناسبة العيد السعيد، وتنظيم 39 فعالية متنوعة طوال أيام العيد في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

بعد ذلك ألقيت كلمة لأهالي المنطقة ألقاها نيابة عنهم عبدالله بن محمد بن حجر، الذي هنأ فيها باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، القيادة الحكيمة -أيدها الله-، وأمير المنطقة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن شكره له على رعايته للحفل ومشاركة أهالي المنطقة فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.