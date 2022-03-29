"حسام بن سعود" يوجّه بإنشاء مكتب علاقات الطلاب لربط الخريجين بسوق العمل

وألقى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في حفل تخريج الدفعة السادسة عشرة لجامعة الباحة وتتويج طلابها بعد أن نهلوا العلم والمعرفة من خلال تعلمهم في هذا الصرح العلمي الكبير ليكونوا نواة بناء في نهضة وتنمية هذا الوطن المعطاء، مشيرًا إلى ما يمثله العلم من أهمية في بناء الأمة وتقدمها من خلال ما تتميز به عقلية الإنسان وما لديه من مكتسبات معرفية تستطيع تحديد هوية الشعوب ودرجة الرقي والتحضر الذي به تنهض الأمم وتنال المجد.