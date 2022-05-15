"حسين طه" يستقبل السفير الأمريكي المتجول للحرية الدينية الدولية

وأكد الجانبان أهمية الحوار والشراكة بين المنظمة والولايات المتحدة الأمريكية وتعزيزها بشكل أكبر، فيما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة الوضع في فلسطين وأفغانستان وأوضاع المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة، وظاهرة الإسلاموفوبيا والحرية الدينية.