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"حسين طه" يستقبل السفير الأمريكي المتجول للحرية الدينية الدولية

ناقشا الوضع في فلسطين وأفغانستان وأوضاع الأقليات المسلمة
"حسين طه" يستقبل السفير الأمريكي المتجول للحرية الدينية الدولية
حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
واس
واس

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في مقر الأمانة بجدة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية المتجول للحرية الدينية الدولية رشاد حسين.

وأكد الجانبان أهمية الحوار والشراكة بين المنظمة والولايات المتحدة الأمريكية وتعزيزها بشكل أكبر، فيما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة الوضع في فلسطين وأفغانستان وأوضاع المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة، وظاهرة الإسلاموفوبيا والحرية الدينية.

كما اتفقا على تعزيز الحوار والتعاون بشأن هذه القضايا، معبرين عن تطلعهما للحوار الاستراتيجي القادم بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية، المقرر عقده في واشنطن.

منظمة التعاون الإسلامي
حسين إبراهيم طه
رشاد حسين

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