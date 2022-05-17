حصول مؤسسة تعليمية واحدة و36 برنامجاً أكاديمياً على الاعتماد خلال الربع الثاني لـ 2022

وحصل على الاعتماد المشروط برنامج المختبرات الطبية في مرحلة البكالوريوس في جامعة القصيم، وبرنامج العلاج التنفسي في مرحلة البكالوريوس في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وبرنامج الرياضيات في مرحلة البكالوريوس في جامعة تبوك، وحصلت 3 برامج أكاديمية على الاعتماد المشروط في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وهي برنامج بكالوريوس إدارة وتقنية المعلومات الصحية، وبرنامج بكالوريوس الكيمياء، وبرنامج بكالوريوس الأحياء، وحصل برنامج بكالوريوس الرياضيات بجامعة المجمعة على الاعتماد المشروط، وبرنامج المختبرات الطبية في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، فيما لم تحصل خمسة برامج على الاعتماد البرامجي من الهيئة.