حصيلة أسبوع.. "مسام" ينتزع 1.444 لغمًا في اليمن

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2022م من انتزاع 1,444 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 19 لغمًا مضادًا للأفراد، و784 لغمًا مضادًا للدبابات، و640 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.