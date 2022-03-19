حصيلة ضبطيات المخالفين في أسبوع: 13384 مخالفاً و15 متورطاً في مساعدتهم

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 7 / 8 / 1443 هـ؛ الموافق 10 / 3 / 2022 م حتى 13 / 8 / 1443هـ؛ الموافق 16 / 3 / 2022 م، عن ضبط (13384) مخالفًا، منهم (7267) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4172) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1945) مخالفًا لنظام العمل.