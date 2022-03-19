حصيلة 225 يوماً.. رهن 30.6 ألف عقار في المملكة

كشفت أرقام حديثة أن عدد العقارات المرهونة، التي وثّقتها كتابات العدل في السعودية وصل إلى نحو 30.6 ألف عقار، منذ بداية العام الهجري الجاري، أي خلال 225 يوماً، وكشفت البيانات عن استحواذ العقارات السكنية على نحو 75 % من هذا العدد.